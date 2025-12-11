Polisin durdurduğu araçtan orduya yetecek kadar kaçak silah çıktı

Hatay'ın Erzin ilçesinde durdurulan bir otomobilde, parçalar halinde saklanan 90 ruhsatsız tabanca ve yüzlerce silah malzemesi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda önemli bir ele geçirme gerçekleştirdi. Ekipler, şehre silah sevkiyatı yapılacağına dair istihbarat alması üzerine harekete geçti.

ARAÇTA PARÇALANMIŞ 90 TABANCA BULUNDU

Erzin ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan arama sonucunda, parçalara ayrılmış halde 90 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Aramada ayrıca, bu silahlara ait yüzlerce parçadan oluşan çok sayıda malzeme de bulundu. Silahların ve parçaların nakliye amacıyla otomobilde bu şekilde saklandığı değerlendiriliyor.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Operasyon sırasında otomobilin sürücüsü M.Ç., olay yerinde gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ç., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından yapılan sorgulamanın ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında, silahların kaynağı ve sevkiyat ağının diğer üyelerini tespit etmek için çalışmaların derinleştirildiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

