Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nun ardından şüpheliler ifade vermek üzere adliyeye sevk edilmişti.

Mehmet Akif Ersoy’un hakkındaki tutuklama talebinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi. Ersoy ile birlikte hakimliğe sevk edilen Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz'ın da tutuklandığı bildirildi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nun ardından şüpheliler ifade vermek üzere adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Ersoy tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler belli oldu

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un aralarında bulunduğu 8 şüpheli dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Ersoy ve diğer şüpheliler bugün sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüphelilerden, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan ve saç örneği alındı.

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasına AKP'den ilk yorum! "TMSF 'hatırlı' dostları aşamadı"

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Mehmet Akif Ersoy dahil 8 şüpheli, ATK'deki işlemlerinin ardından savcılıkça ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 8 kişiden 4'ü hakkında adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı talep edilmiş, tutuklanan 4 kişi için ise tutuklama talep edilmişti.