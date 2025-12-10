Mehmet Akif Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler belli oldu

Mehmet Akif Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler belli oldu
Yayınlanma:
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Ersoy ile birlikte gözaltına alınan kişişerin isimleri belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy dün gözaltına alındı.

Savcılık, Ersoy’un “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamalarıyla jandarma tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam 8 şüpheli için gözaltı kararı çıkarılmış, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ersoy ve diğer şüphelileri gözaltına almıştı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Gözaltına alınan kişiler şu şekilde:

Mehmet Akif Ersoy (Habertürk Spikeri)

Elif Kılınç (Habertürk Dış Haberler Editörü)

Ufuk Tetik

Gizem Aybaktı

Ebru Gülan

Mustafa Manaz

Dilara Yıldız

Buse Öztay

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

