Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy açıklaması

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy açıklaması
Yayınlanma:
Habertürk televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un görevden alınmasına ilişkin kanal açıklama yayımladı.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk televizyonunun iki spikeri Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet uyuşturucu kullanımı iddiaları ile ifade vermişti. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da bugün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİ İÇİN"

Ersoy, gözaltına alınmasının ardından görevinden alındı. Habertürk Ersoy'un görevden alınmasına ilişkin açıklama yayımladı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır.

Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

AYNI SORUŞTURMA ÜNLÜ OYUNCULARA DA YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz ekim ayında da; İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Talu kardeşler ve Mert Yazıcıoğlu: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan gözaltına alınmış, kan ve saç örnekleri alınmalarının ardından serbest bırakılmışlardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Türkiye
İmamoğlu'ndan Çatalca’ya çağrı: Özgür günlerde elbet buluşacağız
İmamoğlu'ndan Çatalca’ya çağrı: Özgür günlerde elbet buluşacağız
Son Dakika | Güllü'nün kızı ile arkadaşı yurt dışına firar ederken yakalandı
Son Dakika | Güllü'nün kızı ile arkadaşı yurt dışına firar ederken yakalandı