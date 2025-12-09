Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Habertürk televizyonunun iki spikeri Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet uyuşturucu kullanımı iddiaları ile ifade vermişti. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da bugün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİ İÇİN"

Ersoy, gözaltına alınmasının ardından görevinden alındı. Habertürk Ersoy'un görevden alınmasına ilişkin açıklama yayımladı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır.

Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

AYNI SORUŞTURMA ÜNLÜ OYUNCULARA DA YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz ekim ayında da; İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Talu kardeşler ve Mert Yazıcıoğlu: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan gözaltına alınmış, kan ve saç örnekleri alınmalarının ardından serbest bırakılmışlardı.