Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasına AKP'den ilk yorum! "TMSF 'hatırlı' dostları aşamadı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve aralarında ünlü haber spikerlerinin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında dün HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da gözaltına alındı. Ersoy'un İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Savcılığın basına geçtiği bilgi notunda, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamımda Mehmet Akif Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından İl jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştır" denildi.

AKP'DEN İLK YORUM

AKP kanadından Akif'in gözaltına alınmasına ilişkin ilk yorum geldi. AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mehmet Akif Ersoy, çok genç yaşta yıldızlaştı. Devlet ve siyaset içinde özel dostlar edindi. Sanırım, şöhret ve paranın büyüsüne kapıldı. Kendisine inanan herkesi çok şaşırttı. Cezai durumu ne olur bilemem ama mesleki hayatını zor toparlar gibi. TMSF, Ersoy’u daha önce, uyuşturucu soruşturması başlayınca görevden alacaktı ama ‘hatırlı’ dostları aşamadı. Operasyon, tüm engelleri yıktı. Son operasyonları da dikkate alınca anlaşılıyor ki herkese dokunuluyor. Artık kimse dokunulmaz değil" dedi.

EKRAN YÜZLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz hafta televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere götürülen spikerler, suçlamalar karşısında ifade vermiş ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil olmuştu. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç isim de işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.