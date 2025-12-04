6 ilde silah kaçaklarına operasyon: 119 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, son iki haftalık süreçte Türkiye genelinde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Zonguldak illerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 119 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

311 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonların en dikkat çekici sonucu ise ele geçirilen silah ve mühimmat miktarı oldu. Ekipler, yürüttükleri bu çalışmalar sırasında iki adet kaçak silah imalathanesini de deşifre etti. Operasyonlarda toplam 311 adet silah ele geçirildi. Bu silahların 148 adetinin ruhsatsız tabanca, 50 adetinin uzun namlulu tüfek ve 113 adetinin ruhsatsız av tüfeği olduğu bildirildi.

Son Dakika | İstanbul adliyelerinde neler oluyor? Zabıt katibi adli emanetteki silahları çaldı

Gözaltına alınan 119 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.