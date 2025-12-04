Son Dakika | İstanbul adliyelerinde neler oluyor? Zabıt katibi adli emanetteki silahları çaldı

İstanbul’da Adalar Adliyesi’nde, adli emanet deposunda yapılan rutin denetimde, emanet altında bulunan 12 silahın kayıp olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, silahların çalınıp satılmasından sorumlu olduğu değerlendirilen adliye çalışanı zabıt katibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDEN 150 MİLYON LİRALIK ALTIN VE GÜMÜŞ ÇALINMIŞTI

Türkiye, geçtiğimiz haftalarda Büyükçekmece Adliyesi’nin emanet deposundan yaklaşık 150 milyon TL değerinde altın ve gümüş çalarak İngiltere’ye kaçan memuru konuşurken, benzer bir skandal bu kez Adalar Adliyesi'nde yaşandı.

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Suç Eşyası ve Emanet Deposu’nda yapılan incelemede, kayıp silahlardan 3’ünün bulunduğu, diğer 9 silahın ise henüz tespit edilemediği bildirildi. Kaybolan silahların akıbetinin belirlenmesi için hem adliye içinde hem de dışarıda geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, emanet deposuna erişim yetkisi bulunan ve silahları çalıp sattığı belirlenen zabıt katibi gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.