Adliyedeki 150 milyonluk soygun: Arkadaşlarına attığı son mesaj ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan skandal olayda detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddiaya göre İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşandı. İddiaya göre Adli Emanet deposundan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalındı. Adli Emanet Deposunda görevli memur tarafından yapıldığı öne sürülen bu hırsızlıkta maddi kaybın 149 milyon 900 bin lira olduğu saptandı.

Adliyede 150 milyon liralık vurgun skandalı: Memur ile hizmetli Adli Emanet deposunu soydu!

Gazeteci Emrullah Erdinç'in ortaya çıkardığı skandalda başsavcılık denetiminde kasalarda bulunması gereken altınların yerinde olmadığı ortaya çıktı. İncelemelerde sorumlu memurun şüpheli hareketleri dikkat çekti.

VEKALETEN GÖREV YAPIYORMUŞ

Edinilen bilgiye göre emanet birim müdürünün babasının kanser tedavisi nedeniyle refakat iznine ayrıldığı ve bu süreçte göreve vekaleten bir memurun görevlendirildiği öğrenildi.

HİZMETLİ LONDRA'YA KAÇTI

Altınların yerinde olmadığının anlaşılmasının ardından başsavcılık tarafından incelemeler yapıldı. Çıkan sonuçlara göre 13 Kasım’da, adliyede görevli bir Erdal T.'nin, adli emanette bulunan tüm altın, gümüş ve kıymetli eşyaları siyah çöp poşetlerine doldurarak dışarı çıktı.

Sonrasında ise 19 Kasım tarihinde eşi ve çocuklarını da alarak Londra'ya kaçtı.

Erdal T.'nin 1 Aralık tarihinde iş başı yapması gerekirken ailevi sebepleri öne sürerek işe gelmediği, soruşturmalarda 19 kasım tarihinde şahsın ailesi ile beraber altınları ve gümüşü de yanında götürmüş olabileceği de değerlendirildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan emanet memurlarından Kemal D. gözaltına alındı. Emanette görev yapan çalışanların ifadesi alındı. Ayrıca şüpheli listesinde olanların da evlerinde aramalar yapıldı ancak bu aramalarda bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Şüpheli şahısların HTS kayıtları da talep edildi.

ARKADAŞLARINA ATTIĞI SON MESAJ: ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN

Hırsızlık şüphelisi Erdal T.’nin 2021'de sürekli işçi kadrosuyla Büyükçekmece Adliyesi’nde göreve başladığı öğrenildi. Çevresinde sakin ve sessiz biri olarak bilinen şüphelinin, olayın ardından bazı çalışma arkadaşlarına "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Adliyede 150 milyon lira değerinde soygun yaptıktan sonra eşi ve çocukları ile beraber İngiltere'ye kaçtığı ifade edilen Erdal T.'nin görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüyü Kanal 6'dan istihbarat şefi ve adliye muhabiri Gaye Şeyma Can paylaştı.