Karabük’te araç ağaca çarptı refüje devrildi: Sürücü kurtarılamadı

Karabük'te, bir aracın karıştığı trafik kazası ölümle sonuçlandı. Olayda, refüje çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı.

ARACA AĞACA ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. 49 yaşındaki Ramazan Oktay'ın kullandığı 59 AEA 847 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, yolun refüjüne çarparak üzerindeki bir ağaca bindikten sonra devrildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından yapılan ilk incelemede, otomobil sürücüsü Ramazan Oktay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Olayla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından, Ramazan Oktay'ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi. Kazanın sebebini belirlemek için soruşturma başlatıldı.