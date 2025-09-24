Bayburt'ta refüje çarpan sürücü hayatını kaybetti

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 64 yaşındaki Sebahattin L. hayatını kaybetti. Gümüşhane istikametine seyir halinde olan Sebahattin L., idaresindeki 16 ARR 356 plakalı otomobil, Kayışkıran mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkarak karşı şeride geçti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Sebahattin L.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen Sebahattin L., kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, sürücülerin özellikle kış aylarında dikkatli ve kontrollü araç kullanmaları gerektiğini vurguladı.