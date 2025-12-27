Eski TFF Başkanvekili Arıboğan'ın ifadesi ortaya çıktı: Baransu ile 101 görüşmeye 'hatırlamıyorum' yanıtı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün futbol camiasındaki kumpaslarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada ifade veren eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lütfi Arıboğan’ın, FETÖ hükümlüsü gazeteci Mehmet Baransu’ya emniyetin gözaltı listesini gönderdiği ortaya çıktı.

Arıboğan, savcılık sorgusunda bazı bilgileri hatırlamadığını söylerken, Baransu ile yoğun telefon trafiği de dosyaya girdi.

Son Dakika | Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında karar

Gazeteci Aytunç Erkin, soruşturma dosyasına yansıyan bazı soru-cevapları aktardı.

E POSTALAR SORULDU

Bu kapsamda, “Emniyet Müdürlüğü Yazısı ve İsim Listesi” başlıklı bir e-postanın içeriği ve gönderilme gerekçesi soruldu.

Aktarılan ifadeye göre savcılık, 7 Aralık 2011 tarihli bir e-postada Arıboğan’a ait olduğu belirtilen adresten Mehmet Baransu’nun adresine gönderilen gözaltı listesine ilişkin olarak, belgenin ne olduğu, hangi kaynaktan temin edildiği, gönderme amacının ne olduğu ve içeriğin soruşturma kapsamında gizlilik taşıyıp taşımadığı gibi noktaları sordu.

Erkin’in aktardığına göre Arıboğan, e-postanın kendisine ait olduğunu kabul ederek, o dönemde emniyetin belli aralıklarla gözaltına alınan ve serbest bırakılan kişilere ilişkin listeler yayımladığını, bu listelerin gönderildiği kurumlardan birinin de TFF olduğunu söyledi.

Arıboğan, Mehmet Baransu’nun o dönem Telegol programında yorumcu olduğunu, programda TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın telefon bağlantısı yaptığı bir yayında “90 kişinin gözaltına alındığı” yönünde bir ifade geçtiğini ancak kendisinin “60 kişi” bilgisinin doğru olduğunu belirtti.

Arıboğan, bu nedenle Aydınlar’ın ricasıyla “doğru listeyi” Baransu’ya ilettiğini, listenin İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından TFF’ye gönderildiğini kaydetti.

BARANSU'NUN İFADESİ ALINDI

Yazıda yer verilen bir diğer bölümde ise Mehmet Baransu’nun, soruşturma kapsamında 29 Eylül 2025’te alınan ifadesinden ayrıntılar aktarıldı.

Baransu’ya, Arıboğan’la toplam 101 kez irtibat kurduğu, bunun 52 farklı günde gerçekleştiği ve ilk irtibat tarihinin 13 Temmuz 2011 olduğu yönündeki tespitler soruldu. Baransu’nun ise aradan uzun zaman geçtiğini, görüşmelerin tamamını hatırlamadığını Arıboğan’la temasının “gazetecilik faaliyeti kapsamında” olabileceğini söylediği ifade edildi.

Savcılık, Baransu ile Arıboğan arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmeleri ve mesajlaşmaları da Arıboğan’a sordu.

Arıboğan’ın, bu görüşmelerin hiçbirini hatırlamadığını, Baransu ile böyle bir ilişkisinin bulunmadığını ve iddiaları reddettiğini söylediği aktarıldı.

"HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI

Savcılığın, Baransu’ya ait dijital materyaller üzerinden yapılan inceleme sonucunda 22 Eylül 2025 tarihli dijital inceleme tutanağını hatırlatarak ısrarla soru yönelttiği: Arıboğan’ın ise yine “hatırlamıyorum” yanıtını tekrarladığı belirtildi.

Dosyada, 10 Ocak 2013 tarihli olduğu belirtilen “Mehmetçim yönetim kurulu toplantısındayım, arayacağım” mesajı da sorulurken Arıboğan’ın aynı şekilde yanıt verdiği ifade edildi.

Yazıda ayrıca, Aziz Yıldırım’ın ifade tutanağının Arıboğan tarafından bazı isimlere gönderildiği ve Yıldırım’ın ifadesinin Arıboğan’a ulaştırıldığı yönündeki iddiaların da dosyada yer aldığı kaydedildi.

Erkin, yazısının sonuç bölümünde ise 3 Temmuz 2011’den bu yana kamuoyunda tartışılan “kumpas” iddialarının “yargı, emniyet ve medya” boyutlarının yanı sıra “TFF içinden de beslendiği” yönündeki iddiaların uzun süre somut delille desteklenemediğini, Mosturoğlu’na Almanya’dan gönderildiği belirtilen bir e-posta ve eklerinin bu tartışmada yeni bir başlık açtığını ileri sürdü.