Direksiyon başında fenalaştı refüje girdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü Erol Y. hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün baygınlık geçirdiği belirtildi.
Kaza, gece yarısı Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. 26 yaşındaki Erol Y. yönetimindeki 06 P 1460 plakalı otomobil, sürücüsünün aniden rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıktı.
OTOMOBIL REFÜJE ÇARPTI
Erol Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle baygınlık geçiren sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ
Erol Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.