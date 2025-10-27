Van'da feci kaza! Yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü 4 yaralı

Feci kaza, saat 16.45 sıralarında Van-Hakkari karayolunun 40’ıncı kilometresindeki Zernek Baraj Gölü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden 35 ABC 263 plakalı yakıt tankeri, karşı yönden gelen 34 FNY 206 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Van'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Otomobilde sıkışanlar itfaiyenin müdahalesiyle çıkartılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere götürüldü.

1 KİŞİ HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Alihan (55) ve eşi Aysel Karay’ın (60) ardından Gülşen Han (40) da kaldırıldığı Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

3'Ü ÇOCUK 4 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan Selma, Dilan, Derin Karay ile Eymen Han'ın hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Kaza nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapandı. Bu nedenle araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan araçların çekilmesi ile karayolunda trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra normale döndü. Yakıt tankeri sürücüsü Mehmet Emin Doma da jandarma karakoluna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.