Otobüs devrildi: 46 taraftar yaralı! 4'ü ağır

Futbol dünyasını sarsan bir trajedi daha yaşandı. Brezilya'daki yarı final maçı sonrası devrilen otobüste 46 taraftar yaralandı.

Brezilya’da futbol heyecanı trajediye dönüştü. Copa Libertadores yarı final rövanş karşılaşması için deplasman yolculuğuna çıkan Flamengo taraftarlarını taşıyan otobüs, Rio de Janeiro-Sao Paulo otoyolunda devrildi. Kazada 46 kişi yaralanırken, bunlardan 4 taraftarın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

KAZA NASIL OLDU?

Yetkililer, olayın Via Dutra otoyolunun 281. kilometresinde, pazartesi günü meydana geldiğini açıkladı. Otobüsün henüz netleşmeyen bir sebeple devrildiği belirtilirken, kazanın teknik ya da sürücü kaynaklı olup olmadığına dair soruşturma başlatıldı.

kaza.jpeg
Kazanın meydana geldiği yer

Yaralı taraftarlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri, özellikle durumu ağır olan dört kişinin tedavisini yoğun bakımda sürdürüyor. Kazaya müdahale eden acil servis ekipleri, olay yerinde hızlı bir şekilde müdahale etti.

ENDİŞE HAKİM

Flamengo taraftarları, takımlarının Copa Libertadores yarı final rövanşında oynayacağı kritik maç için yola çıkmıştı. Ancak bu talihsiz olay, futbol coşkusunu gölgede bıraktı. Kulüp yetkilileri ve oyuncular, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşarak taraftarlara destek verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

