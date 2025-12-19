Icardi'den maç sonu korkutan görüntü: Son durumu belli oldu

Galatasaray - Başakşehir maçının son anlarda ve bitiminde ayağını tutan Mauro Icardi'nin durumu belli oldu.

Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

AHMED KUTUCU GALİBİYETİ GETİRDİ

Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 22. dakikasında Ahmed Kutucu kaydetti.

AYAĞINI TUTMASI DİKKAT ÇEKTİ

Victor Osimhen’in yokluğunda karşılaşmaya ilk 11’de çıkan Mauro Icardi, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Arjantinli futbolcunun maçın son anlarında ve bitiminde ayağını tutması taraftarlarda endişe yarattı.

AYAĞINA KRAMP GİRDİ

Erdem Açıkgöz’ün haberine göre oyuncunun durumu belli oldu. Icardi’nin uzun zamandır 90 dakika boyunca forma giymediği için ayağına kramp girdiği kaydedildi.

OSIMHEN YOKLUĞUNDA ICARDI’YE GÖREV

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Nijerya Milli Takımı’na giden Victor Osimhen bir süre sarı-kırmızılılardan ayrı kalacak. Osimhen’in yokluğunda Icardi’nin daha fazla süre bulması bekleniyor.

22 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkan Mauro Icardi, 890 dakika sahada kaldı. Icardi bu sürede 8 gol kaydetmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

