Eski milli basketbolcu balkondan düşerek hayatını kaybetti
Eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi (58), 4’üncü kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Donanmacı Mahallesi 1743 Sokak'ta meydana geldi. Eski milli basketbolcu ve iş insanı Baksi, henüz bilinmeyen bir nedenle 4’üncü kattaki dairesinin balkonundan düştü.

İNTİHAR ETMİŞ OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Baksi, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Baksi, burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Baksi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EDİZ BAKSİ KİMDİR?

Karşıyaka’nın 1986-1987 sezonundaki Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan sporculardan olan Baksi, A Milli Takım’da da yer aldı. Basketbolu bıraktıktan sonra kulübün altyapısında da görev alan Baksi, bunların yanı sıra İzmir’de gıda sektöründe faaliyet gösteren birçok mekanın da kuruculuğu ve işletmeciliğini yaptı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

