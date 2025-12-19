Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir oldu: Sadettin Saran'a şaşırtan telefon

Yayınlanma:
Fenerbahçe eski başkanları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Sadettin Saran'ı arayarak tebriklerini iletti.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de Sadettin Saran yönetimi, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ataşehir arazisinden gelecek parayla borcunu ödemeyi planlayan sarı-lacivertliler, Emlak Konut iş birliğiyle ihale sürecini tamamladı.

FENERBAHÇE’YE DEV GELİR

Yapılan ihaleyi 46 milyar TL (930 milyon Euro) bedelle Turgut İnşaat kazandı. Fenerbahçe’nin ise bu projeden 160 milyon euroya yakın bir para kazanacağı kaydedildi.

İHALE TAM 12 KATINA SONUÇLANDI

Arazi için yapılan ekspertiz sonucunda belirlenen değerin tam 12 katına sonuçlanan ihale camiada sevinç yaratırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ TELEFON

A Spor yayınında konuşan Erdem Akbaş’ın haberine göre, Fenerbahçe eski başkanları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Sadettin Saran’ı arayarak tebrik etti.

Erdem Akbaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'nin eski iki başkanı yönetimi arayarak bu konuyla alakalı tebrik ediyor. Hem Sayın Aziz Yıldırım haber gönderiyor hem Sayın Ali Koç, 'Ya helal olsun, çok güzel bir başarı' diyor. Yani tüm Fenerbahçe için araziyi kazandıran Aziz Yıldırım, imarı açtıran Ali Koç, ihaleyi tamamlatan da Sadettin Saran. Yani oradaki üç ismi de atlamamak lazım ama eski iki başkan da arayıp, 'Ya gerçekten rakamı bu seviyeye çektiğiniz için helal olsun' diyerek tebrik ediyor.

Ahmet Çakar çıkar çıkmaz Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladıAhmet Çakar çıkar çıkmaz Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN ÇIKILACAK

Bankalar Birliği’ne 69 milyon euro civarında bir borcu bulunan Fenerbahçe’nin ihaleden alacağı avansın tamamını kullanarak önümüzdeki aylarda Bankalar Birliği’nden çıkması planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

