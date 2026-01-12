Galatasaray ilk transferini tamamlıyor: 23 milyon euroya anlaşmaya varıldı

Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye karşı sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı.

ONYEDIKA TRANSFERİ BİTİYOR

Africafoot’ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge’da forma giyen Onyedika’yı transfer ediyor. Haberde, hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

23 MİLYON EURO ÖDENECEK

Belçika kulübü oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ederken 23 milyona anlaşma tamamlandı.

4 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray’ın oyuncu ile 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 4 yıllık anlaşma imzalayacağı kaydedildi. Nijeryalı orta saha 1 milyon euro maaş kazanacak.

24 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Club Brugge formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Onyedika, bin 780 dakika sahada kaldı. Onyedika, 2 gol ve 1 asist kaydetmeyi başardı.