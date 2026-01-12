Önce Fenerbahçe'yle sonra Galatasaray'la imzalayacak

Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri yeni sponsorluk anlaşmalarını duyurdu. İki kulüp de aynı firmayla anlaşma imzalayacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile PUBG Mobile arasında yapılan, iş birliği anlaşmasının imza töreni, 13 Ocak Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.

Genel Sekreterimiz Orhan Demirel, Yönetim Kurulu Üyemiz Gürhan Taşkaya, PUBG Mobile Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu ve PUBG Mobile Takımımızın oyuncusu Muhammet "Lux" Demir'in katılımlarıyla düzenlenecek imza töreni, saat 13.30’da basına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

GALATASARAY DA AÇIKLADI

Galatasaray'ın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray yeni sponsorlarını peş peşe açıkladı

"Türk sporunun öncüsü Galatasaray, 2017 yılında interaktif eğlence dünyasında büyük ses getiren PUBG Mobile ile sponsorluk anlaşmasına imza atıyor.

Sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ve PUBG Mobile Ülke Müdürü Can Gürsu’nun katılımıyla 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 12.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta gerçekleşecektir."