Hande Baladın'dan kötü haber
Fenerbahçe Medicana'nın THY ile oynadığı maçta sakatlanan Hande Baladın'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe Medicana'nın Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynadığı ve 3-2 yenildiği maçın ilk setinde sakatlanan Hande Baladın'dan kötü haber geldi.
Hande, maçın ilk setinde sakatlanınca oyuna devam edememişti. Fenerbahçe Kulübü, maçın ardından sakatlığı şu açıklamayla duyurmuştu:

"Türk Hava Yolları maçında sağ ayak bileği burkulan sporcumuz Hande Baladın’ın yapılan muayene ve görüntülemelerinde, ayak bileği dış yan bağı yaralanması ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

NOVARA VE ZERENSPOR MAÇLARINDA YOK

Hande Baladın'ın sakatlığının ciddi olduğu ve Fenerbahçe Medicana'nın 2 maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Fenerbahçe'de Hande Baladın şoku

Sarı lacivertli takım yarın Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşı karşıya gelecek.

2024/11/08/hbfb.jpgFenerbahçe, ardından Vodafone Sultanlar Ligi'nde Zerenspor ile karşı karşıya gelecek.
Hande Baladın bu 2 maçta da oynayamayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

