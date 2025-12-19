Ahmet Çakar çıkar çıkmaz Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak gibi isimlerin de bulunduğu 20 kişi tutuklandı.

Yorumcu Ahmet Çakar’ın ise yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından Çağlayan’a giden Ahmet Çakar, savcılığa ifadesini verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Yasal sitelerde bahis oynadığını kabul eden Ahmet Çakar, yasa dışı bahis ve şike iddialarını ise kesin bir dille reddetti. Çakar, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Serbest kalmasının ardından yorumculuğa geri dönen Ahmet Çakar, Derin Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

Eyüpspor – Fenerbahçe maçına dair konuşan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin mücadeleden galip ayrılacağını dile getirdi.

MAÇ NE ZAMAN?

20 Aralık Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşması saat 17.00’de başlayacak.

PUAN DURUMU

Geride kalan 16 haftada 36 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. 13 puandaki Eyüpspor ise 17. sırada bulunuyor.