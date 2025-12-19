Galatasaray daha fazla dayanamadı: Kapıyı gösterdi

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray yönetimi, tepkilerin hedefindeki futbolcuya kulüp bulması için talimat verdi.

Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 1-0 galip geldi.

Galatasaray’a 3 puanı getiren golü karşılaşmanın 22. dakikasında Ahmed Kutucu kaydetti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar grupta liderliğe oturdu.

2024/11/07/hbgs.jpg

YUSUF DEMİR KARARI DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmada genç ve yedek oturan isimlere ilk 11’de şans veren teknik direktör Okan Buruk, Yusuf Demir’i ise ancak 84. dakikada oyuna sürdü.

Yusuf Demir’in Galatasaray’daki geleceğine dair konuşan Uğur Karakullukçu, yönetimin kararını açıkladı.

thumbs-b-c-e5c23ba8204364111de7d2baba20ce2f-2.jpg

“TAKIM BUL”

Oyuncu ile yolların ayrılacağını belirten Uğur Karakullukçu, “Galatasaray'ın Yusuf Demir'e 'Takım bul' dediğini biliyorum. Takıma hiç girememiş bir oyuncu. Böyle oyuncuların da bu kontratlarla takım bulması biraz zor oluyor. Ahmed eğer takımdan ayrılacaksa o bölgeye ekstra takviye gerekiyor” dedi.

Icardi'den maç sonu korkutan görüntü: Son durumu belli olduIcardi'den maç sonu korkutan görüntü: Son durumu belli oldu

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI OLAY OLDU”

Gençlerbirliği’ne karşı oynanan maçta sonradan oyuna dahil olan Yusuf Demir, performansıyla tepki çekmişti. Teknik direktör Okan Buruk da oyuncuyu devre arasında oyundan almıştı. Demir maçın ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

