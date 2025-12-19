Tanju Çolak: Reis haklı hayali bitti

Eski milli futbolcu ve yorumcu Tanju Çolak, Reis'in söylediklerinin doğru olduğunu belirterek haklı olduğunu söyledi.

Çolak, Samsunspor'un Konferans Ligi'nde Mainz'e deplasmanda 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi. Çolak'ın Samsun Gazetesi'ndeki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"Maçın hikâyesi çok net: 90 dakika değil, 4 dakikada koptu. 44’te Widmer soldan çok rahat geldi, Okan’ın soluna bıraktı ve devre bitmeden 1-0 yaptı. İkinci yarının başında Van Drongelen’in eline çarpan topa hakem Mohammad Al-Emara penaltıyı verdi; Amiri attı, 2-0 oldu. Hakemi kısa yazayım: Penaltı kararı gecenin en çok konuşulan düdüğüydü. Tartışılır. Ama Samsunspor’un yenilgisini tek bir düdüğe sığdırırsan gerçeği kaçırırsın.

Çünkü bu maçta “keşke” dediğin bir an var: 24. dakika. Emre Kılınç vurdu, kaleci çıkardı; seken topa Holse cepheden vurdu, savunma blokladı ve pozisyon ofsaytla kesildi. İşte Reis’in maç sonu söylediği cümle burada anlam kazanıyor: “Emre’yle yakaladığımız pozisyon gol olsa belki çok farklı şeyler konuşabilirdik.” Haklı. Avrupa’da o anı yazamazsan, sonra 44’te yediğin golle psikoloji kırılır.

Bir de kadro gerçeği var; bugün en acı yer burasıydı. 33’te Ntcham kas sakatlığıyla çıktı. Zaten eksikle devam eden bir dönemde bu sakatlık işleri daha da zorlaştırdı. Ntcham çıkınca sadece bir oyuncu kaybetmiyorsun; oyunun aklını, pas bağlantısını, nefes alma anını kaybediyorsun. Dar kadronun karşılığı sahada tam da bu: Plan bozuluyor, hamle gücün düşüyor, maç geri dönmüyor.

"İSTATİSTİKLER DOĞRULUYOR"

İstatistikler de bunu doğruluyor: Top Samsunspor’daydı, pas Samsunspor’daydı. %54 topla oynama, 389 başarılı pas, %81 pas isabeti… Ama tehdit Mainz’taydı: 13 şut, 5 isabet. Biz 7 şutta 2 isabette kaldık. Futbolun dili burada: Top sende olabilir; ama Futbol !gol kimde ise 3 puan onda oyunudur!

Thomas Reis maç sonu net konuştu: “Performanstan dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. Rakibimiz galibiyeti hak etti. Biz agresifliğimizi sahaya yansıtamadık.” Bu da doğru. Mainz tempo yaptı, ısrar etti ve Avrupa’da ısrarın karşılığı genelde goldür. Üstelik Mainz’ta Paul Nebel gibi sürekli isteyen, koşan, basan bir motor varken senin oyun konsantrasyonun daha da zorlanıyor.

Samsunspor Mainz'a kayıp: İlk 8 fırsatını kaçırdı

Şimdi gelelim sonuç kısmına: Bu yenilgiyle Samsunspor’un “ilk 8” (doğrudan son 16) hayali bitti. Yol artık play-off üzerinden devam edecek. Bu demek oluyor ki daha sert bir fikstür, daha az hata hakkı, daha fazla mücadele. Ama bu takım bu yolu hak etti. Bu noktaya kadar dar kadroyla geldiler; bize bu günleri yaşattılar. Bugün kaybettik diye başımızı öne eğmeye gerek yok. her maçta mutlaka Dersimizi alacağız: Ceza sahasında detay, bitiricilik, savunma konsantrasyonu… Ve play-off’ta hikâyeyi yeniden yazacağız."