Beşiktaş Fenerbahçe'de 5 yıl oynayan oyuncuyu istiyor

Beşiktaş'ın ara transfer için listesi belli olmaya başladı. Listede Fenerbahçe'de 5 yıl oynayan oyuncu da bulunuyor.

Yalçın'ın başkan Serdal Adalı'ya transfer istediği bölgeleri bildirdiği öğrenildi. A Spor'daki habere göre transfer istenen mevkiler şöyle:

- Kaleci

- Sol bek

- Stoper

- Orta saha

ALTAY BAYINDIR LİSTEDE

Listede yer alan bir isim ise dikkat çekti. Bu ismin Fenerbahçe'de 5 yıl oynadıktan sonra İngiltere'nin Manchester United takımına giden Altay Bayındır olduğu öğrenildi.

Altay Bayındır, 2019-2024 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

Bir diğer kaleci adayının ise Chelsea'nin 23 yaşındaki file bekçisi Filip Jorgensen olduğu ifade edildi.

MERT GÜNOK'LE YOLLAR AYRILABİLİR

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesine kadar Beşiktaş'ın birinci kalecisi olan, milli takımda da yer alan Mert Günok, yedek kalmış, yerine Ersin Destanoğlu kaleye geçmişti.

Yeni kaleci alınması halinde Mert Günok'la yolların ayrılabileceği de ileri sürüldü.