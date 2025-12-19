İlkin Aydın'la ilgili bomba transfer iddiası: İşte açıklama

İlkin Aydın'la ilgili bomba transfer iddiası: İşte açıklama
Yayınlanma:
Galatasaray'la yeni sözleşme görüşmelerinde son aşamaya gelen kaptan İlkin Aydın'la ilgili ortaya atılan iddia üzerine açıklama geldi.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın, bir süredir mayıs ayında bitecek sözleşmesi için kulüple görüşmelerini sürdürüyordu.
Yapılan görüşmelerde iş anlaşma aşamasına gelmiş, hatta son noktanın da koyulduğu belirtilmişti.

Galatasaray İlkin Aydın'a noktayı koyduGalatasaray İlkin Aydın'a noktayı koydu

Sarı kırmızılı kulüple İlkin Aydın arasında anlaşmanın sağlandığı belirtilmiş, 2 yıllık imzanın da kısa süre içinde atılacağı ifade edilmişti.

2024/11/07/hbgs.jpg17 yaşından beri Galatasaray'da oynayan ve takım kaptanlığına getirilirken, kulübün efsanelerinden biri haline gelen İlkin Aydın için voleyboldan sorumlu yönetici Mehmet Cibara da bir sorun olmayacağını söylemişti.

YÜZDE 100 ZAM İSTEDİ İDDİASI

Ancak ortaya atılan bir iddia şaşkınlık yarattı.
İddiaya göre İlkin Aydın'ın menajeri Galatasaray'la bir görüşme yaptı ve maaşına yüzde 100 zam istedi.

whatsapp-image-2025-12-19-at-13-48-41.jpeg

Kulüp de bu iddiayı reddetti.
Bu arada bir başka iddiada ise İlkin Aydın'ın VakıfBank'a gidebileceği şeklindeydi.

VE AÇIKLAMA GELDİ

Bu iddialar üzerine Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi.

whatsapp-image-2025-12-19-at-13-48-54.jpeg

Galatasaray Takım Menajeri Neşve Büyükbayram, kısa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yeter artık, yalan yanlış haberler yaparak bize zarar veriyorsunuz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
