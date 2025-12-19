Caner Erkin itiraf etti: Hiç mutlu değilim

Süper Lig’de uzun yıllar forma giyen milli futbolcu Caner Erkin Sakaryaspor’da art arda gördüğü 3 kırmızı kart sonrası ilk kez konuştu. Caner, “Kimseye mazeret anlatacak değilim” derken gündem yaratan itiraflarda bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’un tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, bu sezon gördüğü üç kırmızı kart sonrası gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Caner Erkin eleştirilerin ardından ilk kez konuştu. 37 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sakaryaspor formasıyla 8 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 asist yapan Erkin, 2 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü.

“BİLEREK GELDİM”

Kendini savunan Caner, "Futbol kariyerim boyunca mücadeleden kaçmadım, hiçbir zaman da yarım bırakmadım. Kariyerim de beni ayakta tutan tek şey kazanma arzusu oldu. Sakaryaspor’a gelirken bu formanın ağırlığını, bu şehrin beklentisini ve sorumluluğunu bilerek geldim. Sezonun şu ana kadar istediğimiz gibi gitmediğinin farkındayım. Sahada yaşananlar, alınan sonuçlar ve benim gördüğüm kartlar konuşuluyor, eleştiriliyor. Saygı duyuyorum” dedi.

Caner Erkin sözlerine şöyle devam etti:

“HİÇ MUTLU DEĞİLİM”

Evet, üç kırmızı kart… Bu benim için de düşündürücü. Kimseye mazeret anlatacak değilim. Ancak şunu net söyleyeyim: Sahaya her çıktığımda giydiğim formayı korumak, kulübümü ayakta tutmak için çıktım. Hep olduğu gibi, kariyerimin ve adımın hedef tahtasına dönüştüğü zamanlarda kazanma arzuma yenik düştüğüm doğrudur. Takımımı eksik bırakmaktan hiç mutlu değilim.

“SAKLANMIYORUM"

Kaçmıyorum, saklanmıyorum, sorumluluktan uzak durmuyorum. İşler yolunda gitmedi diye pes eden biri olmadım. Mücadele devam ediyor. Ben buradayım ve bu formayla sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

