Caner Erkin itiraf etti: Hiç mutlu değilim

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’un tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, bu sezon gördüğü üç kırmızı kart sonrası gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Caner Erkin eleştirilerin ardından ilk kez konuştu. 37 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sakaryaspor formasıyla 8 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 asist yapan Erkin, 2 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü.

“BİLEREK GELDİM”

Kendini savunan Caner, "Futbol kariyerim boyunca mücadeleden kaçmadım, hiçbir zaman da yarım bırakmadım. Kariyerim de beni ayakta tutan tek şey kazanma arzusu oldu. Sakaryaspor’a gelirken bu formanın ağırlığını, bu şehrin beklentisini ve sorumluluğunu bilerek geldim. Sezonun şu ana kadar istediğimiz gibi gitmediğinin farkındayım. Sahada yaşananlar, alınan sonuçlar ve benim gördüğüm kartlar konuşuluyor, eleştiriliyor. Saygı duyuyorum” dedi.

Caner Erkin sözlerine şöyle devam etti: