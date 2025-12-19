Galatasaray'dan istedikleri iki ismi resmen açıkladı

Galatasaray'dan istedikleri iki ismi resmen açıkladı
Yayınlanma:
Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, transfer gündemine dair konuştu. Yönet, Galatasaray'dan iki ismi istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da basın sözcüsü Cengiz Yönet, Radyospor programına konuk oldu. Burada ara transfer dönemi çalışmalarına dair bilgi veren Cengiz Yönet, Galatasaray’dan istedikleri iki ismi duyurdu.

“AHMED KUTUCU VE BERKAN KUTLU LİSTEMİZDE”

Cengiz Yönet açıklamasında "İlk 11'de oynayan iki oyuncumuz bahis soruşturmasında ceza aldı. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ocak ayında 4 takviye yapmayı planlıyoruz. Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu gibi oyuncular da listemizde" dedi.

konyaspor-kulubu-basin-sozcusu-cengiz-yonet-yeni-sezon-oncesi-aciklamada-bulundu.webp

“KİM SUÇ İŞLEMİŞSE CEZASINI ÇEKMELİ”

Ndao’nun bahis soruşturmasında tutuklanmasına da değinen Cengiz Yönet, “Türk futbolunda kim suç işlemişse cezasını çekmeli. Süreci başından bu yana takip ediyoruz. Ndao hakkında ağır iddialar var. Önce PFDK'dan 12 ay ceza aldı. Sonrasında tutuklandı. Biz de kulübün haklarını göz önünde bulundurarak sözleşmesini tek taraflı feshettik" ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

"TARAFTARLARLA SORUN YAŞADI"

Recep Uçar ile yolların ayrılması için ise Cengiz Yönet, "Recep hocayı yönetim olarak seviyorduk. Gayet uyumlu çalıştık. Ancak bir süre sonra taraftarla arasında bir sorun yaşandı. Yollarımız o yüzden ayrıldı" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Spor
Victor Osimhen için büyük fırsat: Müjdeli haberi bekliyor
Victor Osimhen için büyük fırsat: Müjdeli haberi bekliyor
Fenerbahçe maçı öncesi müjdeyi açıkladılar: Taraftarlar havaya uçtu
Fenerbahçe maçı öncesi müjdeyi açıkladılar: Taraftarlar havaya uçtu