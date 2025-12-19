Galatasaray'dan istedikleri iki ismi resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da basın sözcüsü Cengiz Yönet, Radyospor programına konuk oldu. Burada ara transfer dönemi çalışmalarına dair bilgi veren Cengiz Yönet, Galatasaray’dan istedikleri iki ismi duyurdu.

“AHMED KUTUCU VE BERKAN KUTLU LİSTEMİZDE”

Cengiz Yönet açıklamasında "İlk 11'de oynayan iki oyuncumuz bahis soruşturmasında ceza aldı. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ocak ayında 4 takviye yapmayı planlıyoruz. Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu gibi oyuncular da listemizde" dedi.

“KİM SUÇ İŞLEMİŞSE CEZASINI ÇEKMELİ”

Ndao’nun bahis soruşturmasında tutuklanmasına da değinen Cengiz Yönet, “Türk futbolunda kim suç işlemişse cezasını çekmeli. Süreci başından bu yana takip ediyoruz. Ndao hakkında ağır iddialar var. Önce PFDK'dan 12 ay ceza aldı. Sonrasında tutuklandı. Biz de kulübün haklarını göz önünde bulundurarak sözleşmesini tek taraflı feshettik" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARLA SORUN YAŞADI"

Recep Uçar ile yolların ayrılması için ise Cengiz Yönet, "Recep hocayı yönetim olarak seviyorduk. Gayet uyumlu çalıştık. Ancak bir süre sonra taraftarla arasında bir sorun yaşandı. Yollarımız o yüzden ayrıldı" sözlerini sarf etti.