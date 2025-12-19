Abdülkerim Durmaz Galatasaray'a akıl verdi: Benim için iyi olur!

Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'a akıl vererek ne yapması gerektiğini anlatırken, "Benim için iyi olur" ifadesini kullandı.

Durmaz, Neo Spor Youtube kanalında konuştu. "Icardi'nin performans olarak Galatasaray'a zarar verdiğini söylüyorlar. Ben de 'Öyle bir şey yok' diyorum" diyen Durmaz, şöyle devam etti:

"Adam sakatlıktan çıktı ama zaten sonradan oyuna giriyor, az oynuyor ve sonradan oyuna giren adamdan korkunç pres yapmasını ve gol atmasını istiyorlar. 10 dakika içinde olmayınca da 'Abi yürüyecek hali yok' diyorlar. Icardi, en fit zamanlarında da önüne attığında bazen gidemiyordu, çünkü öyle bir oyuncu değil. Şimdi gidemediği zaman gözüne çarpıyor, çünkü Osimhen var ve Icardi'ye ihtiyacın yok, Icardi gözüne batıyor. Eskiden Osimhen yokken Icardi devamlı oynuyordu ve gol atıyordu, koşamadığı pozisyonları görmüyordun.

Baştan beri söylüyorum, Icardi bu haliyle bile kalsın, sözleşmesi uzatılsın. Icardi, 'Paramı azalttınız, ben bunu kendime hakaret olarak görüyorum' derse zaten gider. Maliyetinin çok olması şimdi mi aklınıza geldi?

"ÇOĞUNLUĞU DİNLEYİN GÖNDERİN!"

Galatasaraylılar gitmesini isterse problem yok, benim için iyi olur. Galatasaray yönetimi o zaman Galatasaraylı taraftarların çoğunluğunu dinleyin, gönderin.

Icardi'yi taşımak zor geliyorken bir de Messi'yi taşıyacaksın. Messi gelince koşu pres mi yapacak? Galatasaray, Messi olmasa şampiyon olamayacak mı ya da Messi gelince Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon mu yapacak? 5 aylık Messi transferi çok mantıksız olur ama 2,5 yıllık Mohamed Salah transferi oluyorsa bence muhteşem bir transfer olur. Galatasaray'la oynadığı maç var, ambiyansı gördü, şaşırdı."