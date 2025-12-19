Victor Osimhen için büyük fırsat: Müjdeli haberi bekliyor

Afrika Elemeleri Play-Off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşan Nijerya penaltılara giden maçta rakibine 4-3 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Nijerya’nın 2026 Dünya Kupası’na gitme şansı kalmazken Demokratik Kongo ise Kıtalararası Play-Off finaline yükseldi.

Galatasaray'dan istedikleri iki ismi resmen açıkladı

KADROYA ÇİFTE VATANDAŞLIĞA SAHİP FUTBOLCU ALDILAR

Ancak Sky Sports Almanya’nın haberine göre; Nijerya, Demokratik Kongo hakkında uygun olmayan oyuncuları oynattığı gerekçesiyle dava açacak.

Nijerya’nın iddiasına göre, Demokratik Kongo çifte vatandaşlığa sahip oyuncuları kadroya dahil ederek kural dışı avantaj sağladı.

Haberde Nijerya’nın örnek olarak İngiltere doğumlu olmasına rağmen Kongo vatandaşlığına da sahip olan West Ham oyuncusu Aaron Wan-Bissaka’yı gösterdiği kaydedildi.

MEN EDİLMESİNİ TALEP ETTİLER

Bu sebeple Nijerya, Demokratik Kongo’nun turnuvadan men edilmesini ve Kıtalararası Play-Off finaline yükselmeyi talep ediyor. Bu talebin kabul edilmesi halinde Victor Osimhen için Dünya Kupası'na katılma şansı doğacak.

DÜNYA KUPASI İÇİN TEK BİR MAÇ KALDI

Demokratik Kongo, Jamaika ile Yeni Kaledonya arasındaki maçın galibiyle Kıtalararası Play-Off finalinde karşılaşacak. Galip gelmesi halinde adını 2026 Dünya Kupası’na yazdıracak.