Burak Yılmaz anlaşmayı kabul etti: Görevine başladı

Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe’yi konuk eden Gaziantep FK sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Gaziantepli taraftarlar maç boyunca Burak Yılmaz aleyhine eleştirilerde bulunurken son düdüğün ardından ortalık karıştı.

Kameralar karşısına geçen Burak Yılmaz, taraftarların tezahüratlarına tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Victor Osimhen için büyük fırsat: Müjdeli haberi bekliyor

Burak Yılmaz’ın istifası yönetim kurulunca kabul edilirken flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-siyahlılar yaptığı açıklama ile Burak Yılmaz yeniden anlaşıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz!