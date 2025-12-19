Fenerbahçe maçı öncesi müjdeyi açıkladılar: Taraftarlar havaya uçtu

Süper Lig’in 17. haftasında Eyüpspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 20 Aralık Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.

ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Süleyman Özay ve Samet Çiçek ise yardımcılığını yapacak.

BİLETLER ÜCRETSİZ OLDU

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Eyüpspor’dan taraftarlarını sevindirecek bir karar geldi. Eyüpspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe maçı biletlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.

Eyüpspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SADECE IKAS EYÜPSPOR PASSOLIG SAHİBİ TARAFTARLARIMIZ, Cumartesi günü saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşma için, yönetim kurulumuz tarafından satın alınan biletleri Eyüpsultan ilçesindeki muhtarlıklarımızdan ÜCRETSİZ olarak temin edebilirler.

PUAN DURUMU

Geride kalan 16 haftada 36 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. 13 puandaki Eyüpspor ise 17. sırada bulunuyor.