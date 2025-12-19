Fenerbahçe'den Santerelli açıklaması: Resmen duyurdular

Fenerbahçe Kulübü, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ile ilgili açıklama yaptı.

İtalyan basınından Volleymagazine, Fenerbahçe Medicana takımın başına Filenin Sultanları'nın yanı sıra İtalya'nın Imoco takımını da çalıştıran Daniele Santerelli'yi getirmek için harekete geçtiğini yazmıştı.

Haberde, "Daniele Santarelli'nin, Haziran 2027'ye kadar Imoco ile sözleşmesi olmasına rağmen, voleybol tarihinde destansı sayfalar yazdığı ve her şeyi kazandığı kulüpten ayrılabileceğine dair söylentiler yayıldı. Dünya Kupası'nda ikinci olan Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü Daniele Santarelli, bir kulüple birlikte Türkiye'ye transfer olabilir. 44 yaşındaki teknik direktörün, Alessia Orro'nun da forma giydiği ve mükemmel bir kadroya sahip Fenerbahçe'den bir teklif aldığı bildiriliyor. İstanbul ekibinin şu anki teknik direktörü ise Marcello Abbondanza. Ayrıca dolaşan söylentiler, son sezonların en başarılı takımının başına kimin geçeceğini de öngörüyor. Santarelli'nin yerine, yenilenmiş ancak aynı derecede rekabetçi ve hırslı bir kadroyla, iki sezondur Vero Volley Milano'yu çalıştıran Stefano Lavarini'nin geçeceği belirtiliyor. Bu takım, son haftalarda Conegliano'nun hegemonyasını ilk kez sarsarak İtalyan Süper Kupası'nda onları mağlup etmişti" denilmişti.

FENERBAHÇE KULÜBÜ'NÜN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü bu haberin yayılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı ve kararını resmen duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı mecralarda, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Imoco Volley başantrenörü Daniele Santarelli hakkında kulübümüzle ilişkilendirilen iddialar yer almaktadır.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup;

Takımımız, Başantrenörümüz Marcello Abbondanza’nın önderliğinde hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."