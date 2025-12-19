Amedspor Süper Lig mücadelesini sürdürürken liderlik koltuğundaki yerini de koruyor. Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Amedspor, kendi sahasında Bandırmaspor’u mağlup ettiği maçın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Diyarbakır temsilcisine kötü haber TFF’den geldi.

KAZANDIĞI MAÇTA CEZA ALDI

Amedspor sahasında Bandırmaspor’u 2-1 yenerek puanını 17. hafta sonunda 35’e yükseltti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), PFDK’nın 18 Aralık 2025 tarihli toplantısında aldığı kararları duyurdu. Açıklamaya göre Amedspor, 13 Aralık’ta oynanan Bandırmaspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 110 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ceza, Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2 ve 46/1. maddeleri uyarınca verildi.

BAHİS DEPREMİ

TFF’nin bahis oynadığı tespit edilen futbolculara yönelik verdiği cezalar sonrası Amedspor’da önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında ikinci dalgada 20 kişi tutuklanırken, TFF bine yakın futbolcu ve hakeme men cezası verdi.

Bu kapsamda Amedsporlu futbolcular Uğur Adem Gezer ve Oktay Aydın da men cezası aldı. PFDK’nın kararının ardından Amedspor yönetimi iki oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Galatasaray daha fazla dayanamadı: Kapıyı gösterdi

BAŞKAN EREN TAVİZ VERMEDİ

Amedspor Başkanı Nahit Eren, sürece dair şu ifadeleri kullanmıştı: