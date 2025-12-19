Arda Turan sevindi: Maç biter bitmez Türkiye ihtimali belirdi

Arda Turan sevindi: Maç biter bitmez Türkiye ihtimali belirdi
Rijeka ile berabere kalan Shakthar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasını 6. sırada noktaladı. Arda Turan için sürpriz bir Türkiye ihtimali ortaya çıktı.

UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Shakthar Donetsk ile Rijeka karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

SHAKTHAR DONETSK SON 16’DA

Bu sonuçla birlikte 13 puana ulaşan Arda Turan ve öğrencileri lig aşamasını 6. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Shakthar Donetsk’in lig aşamasını 6. sırada tamamlamasıyla birlikte ilginç bir Türkiye ihtimali de ortaya çıktı.

ardaturan.jpg

TEMSİLCİMİZ PLAY-OFF TURUNDA MÜCADELE EDECEK

12. sırada yer alarak play-off aşamasına yükselen temsilcimiz Samsunspor, Kuopion veya Shkendija ile karşılaşacak.

ARDA TURAN İÇİN SAMSUNSPOR İHTİMALİ

Samsunspor’un galip gelmesi halinde son 16 turunda Shakthar Donetsk ile karşılaşma ihtimali bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’I AVRUPA LİGİ’NDEN ELEMİŞLERDİ

Daha önce Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile karşılaşan Shakthar Donetsk, temsilcimizi turnuva dışına itmişti.

