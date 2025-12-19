Arda Turan sevindi: Maç biter bitmez Türkiye ihtimali belirdi

Rijeka ile berabere kalan Shakthar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasını 6. sırada noktaladı. Arda Turan için sürpriz bir Türkiye ihtimali ortaya çıktı.