Seyir halindeki araç alev aldı defalarca patladı

Yayınlanma:
Küçükçekmece'de seyir halindeki bir otomobil alev aldı ve defalarca patladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Küçükçekmece'de, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

MOTOR KISMINDA BAŞLAYAN YANGIN HIZLA YAYILDI

Olay, saat 23.00 sıralarında Atakent Mahallesi 1. Cadde'de meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından alev aldığı bildirildi. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyetli bir şekilde durdurarak araçtan indi.

İTFAİYE HIZLI MÜDAHALE ETTİ, PATLAMALAR YAŞANDI

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı ve yangın sırasında patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE, CAN KAYBI YOK

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayın nasıl başladığını tespit etmek için polis ekipleri inceleme başlattı. Çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

