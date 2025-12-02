Şanlıurfa'da patlama! Anne ve 3 çocuğu yaralandı

Şanlıurfa'da bir evin mutfağında patlama meydana geldi. Olayda anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Şanlıurfa'da bir evinde mutfağında meydana gelen patlamada anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda, iddialara göre, evin mutfağında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

sanliurfada-gaz-sikismasi-sonucu-patlam-1044373-309931.jpg

ANNE VE 3 ÇOCUĞU YARALANDI

Patlamanın şiddetiyle evin bir duvarı yıkılırken mutfakta bulunan buzdolabı ve çeşitli ev eşyalar sokağa savruldu. Patlamada bir anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Erzurum'da doğal gaz sızıntısı kenti alarma geçirdi: Önceki gün patlama olmuştuErzurum'da doğal gaz sızıntısı kenti alarma geçirdi: Önceki gün patlama olmuştu

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

sanliurfada-gaz-sikismasi-sonucu-patlam-1044374-309931.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, patlamanın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi aldı.

sanliurfada-gaz-sikismasi-sonucu-patlam-1044367-309931.jpg

Olay yeri inceleme ekipleri ise patlamanın yaşandığı evde detaylı inceleme yaptı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

