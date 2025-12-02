Şanlıurfa'da patlama! Anne ve 3 çocuğu yaralandı

Şanlıurfa'da bir evinde mutfağında meydana gelen patlamada anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda, iddialara göre, evin mutfağında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU YARALANDI

Patlamanın şiddetiyle evin bir duvarı yıkılırken mutfakta bulunan buzdolabı ve çeşitli ev eşyalar sokağa savruldu. Patlamada bir anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, patlamanın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise patlamanın yaşandığı evde detaylı inceleme yaptı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.