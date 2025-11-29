Erzurum'da doğal gaz sızıntısı kenti alarma geçirdi: Önceki gün patlama olmuştu

Erzurum’da akşam saatlerinde yaşanan doğal gaz sızıntısı ekipleri alarma geçirdi. Ekipler, gaz sızıntısı olan sokakta çalışma yaptı.

Yakutiye ilçesinde önceki gün doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana Mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında gaz kesintisine gidildi.

Erzurum'da doğal gaz patlaması alarmı: Bir okul ve Kuran kursu boşaltıldıErzurum'da doğal gaz patlaması alarmı: Bir okul ve Kuran kursu boşaltıldı

Sorunun giderilmesi için çalışmalar sürerken bugün saat 19.00 sıralarında Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde gaz sızıntısı ihbarı yapıldı.

AFAD, İTFAİYE, UMKE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye, gaz dağıtım şirketi ekiplerinin yanı sıra, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman gaz sızıntısının hissedildiği caddede ekipler ellerindeki cihazlarla sürekli ölçümler yaptı.

Caddenin değişik noktalarında açılan çukurlarla sızıntının kaynağı tespit edilmeye çalışılırken, bazı ekipler de apartmanlarda gaz ölçümü yaptı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

