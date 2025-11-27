Erzurum'da doğal gaz patlaması alarmı: Bir okul ve Kuran kursu boşaltıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi Raif Efendi Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 2 katlı evde patlama meydana geldi.

Patlamanın Mustafa Algan'a ait sobalı evin önünden geçen doğal gaz hattında yaşandığı öğrenildi.

EV SAHİBİ YARALANDI

Patlama evde kısmi çökmeye sebep olurken, ev sahibi patlama sonucu Mustafa Algan yüzünden ve kolundan yaralandı.

Bİhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Algan, ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı.

"GÜM DİYE BİR SES GELDİ. BEN DEPREM ZANNETTİM"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, zaman zaman alevlerin yükseldiği evde söndürme çalışması yaptı. Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, patlamanın yaşandığı bölgeye gelip incelemede bulundu.

Mahallede yaşayan Ömer Tanas, "Güm diye bir ses geldi. Ben deprem zannettim. Çocukları dışarı çıkarmak istedim. Camdan dışarı baktığımda her taraf duman içindeydi. Doğal gaz borusunun patladığını söylediler" dedi.

Öte yandan Rabiaana Mahallesi'ndeki 12 Mart İlkokulu'nda doğal gaz sızıntısı ihbarı yapıldı. Okul yönetimi öğrencileri tahliye etti ve inceleme başlatıldı. Palandöken ilçesindeki Müftü Solakzade Kur'an Kursu da doğal gaz sızıntısı sebebiyle tahliye edildi.