İdlip'te büyük bir patlama meydana geldi

Yayınlanma:
Suriye'nin İdlib kentinde bulunan bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Lazkiye'de kentinde mezhep çatışmalarının körüklenmeye çalışıldığı iddiaları ile gündeme gelen Suriye'de gerginlik tırmanmaya başladı.

Provakasyon iddiaları konuşulurken İdlib'den gelen patlama görüntüleri paylaşıldı.

İDLİP'TE BÜYÜK BİR PATLAMA MEYDANA GELDİ

Gazeteci Mehmet Geçgel'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde büyük çaplı bir patlamanın yaşandığı görüldü. İdlib'deki patlamaya ilişkin ilk bilgileri paylaşan Geçgel'in aktardığına göre patlama mühimmat deposunda meydana geldi.

idlipte-buyuk-bir-patlama-meydana-geldi-2.jpg

Patlama sonrası yoğun bir duman bulutunun yükseldiği görülürken patlamanın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor.

Geçgel'in paylaşımı şu şekilde:

"Suriye'nin idlip kentinde bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi"

idlipte-buyuk-bir-patlama-meydana-geldi-3.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

