Mersin'de su borusu patladı sitenin duvarı yıkıldı

Yayınlanma:
Mersin’de su borusu patladı. Patlama sonucu bir sitenin duvarı yıkıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre su borusunun patlaması sonucu su baskını meydana geldi.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Cadde üzerindeki üç sitenin bahçesi tamamen sular altında kalırken, bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Taşkından dolayı çevredeki caddelerde bulunan park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye MESKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgedeki suyu tamamen keserek çevreyi trafiğe kapattı. Ekiplerin tahliye ve onarım çalışması devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

