Son Dakika | Bir yasa dışı bahis operasyonu daha! Paybull'a el konuldu 25 kişi gözaltına alındı

Son dakika... İnternetten ödeme araçlarına yönelik yasa dışı bahis operasyonu dalgası devam ediyor. Bu sefer de Paybull'a el konuşdu. 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma başlattı.

Merkez Bankası denetimleri ve MASAK raporlarıyla tespit edilen usulsüzlükler üzerine İstanbul başta olmak üzere 9 ilde operasyon düzenlendi. Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de yapılan baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, suç sonrası elde edildiği belirlenen mal varlıkları ile Paybull A.Ş. ve Lezzona Gıda A.Ş.’ye ait varlıklara mahkeme kararıyla el konuldu.

ÇEVİRİMİÇİ ÖDEME HİZMETLERİNE PEŞ PEŞE OPERASYON

Merkez Bankası, Paybull'ın iznini dört ay önce iptal etmişti.

Son Dakika | IQ Money'e yasa dışı bahis operasyonu! 155 milyar liralık işleme 28 gözaltıSon Dakika | IQ Money'e yasa dışı bahis operasyonu! 155 milyar liralık işleme 28 gözaltı

Daha önce başsavcılık yasa dışı bahis iddiasıyla IQ Money ve Papara'ya da operasyon düzenlemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

