Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun bazı bölgeleri ile Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
BATI KARADENİZ'DE FIRTINA UYARISI
Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Yağışların yanı sıra Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı da yapıldı.
SICAKLARDA DÜŞÜŞ
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
SİS VE PUS UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda dikkatli olunması öneriliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu Batı Akdeniz ile Mersin'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu
KARS °C, 13°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu
VAN °C, 12°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 16°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu