Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Yayınlanma:
Muğla'nın doğusu ile Antalya'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğusu, gece saatlerinden itibaren de Antalya'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

YAĞIŞLARIN ETKİSİNİN AZALMASI BEKLENİYOR

Yağışların, Muğla'nın doğusunda gece, yarın sabah saatlerinde ise Antalya'da etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

OLASI RİSKLERE KARŞI UYARI

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Şiddetli yağışlarda can ve mal güvenliğini korumak için şu önlemler alınmalıdır:

Dışarıdaysanız

* Sel riski olan bölgelerden uzak durun. Dere yatakları, köprü altları ve alçak bölgeler tehlikelidir.

* Su birikintilerinden geçmeyin. Derinliği görünenden fazla olabilir, araçlar bile sürüklenebilir.

* Yıldırıma karşı açık alanlarda durmayın. Ağaç altına sığınmak da risklidir.

* Aracındaysanız hızınızı azaltın ve mümkünse güvenli bir alanda bekleyin.

Evdeyseniz

* Pencereleri, kapıları ve su alabilecek bölgeleri kontrol edin.

* Elektrikli cihazları prizden çekin; yıldırım riskine karşı koruyucudur.

* Bodrum katlarını boşaltın veya eşyaları yukarı çıkarın.

* Gerekiyorsa su girişini önlemek için kum torbası kullanın.

Kaynak:AA

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Türkiye
Güngören'de tekstil fabrikasında yangın
Güngören'de tekstil fabrikasında yangın
Partisini eleştiren Kılıçdaroğlu'na destek kayyum Gürsel Tekin’den geldi
Partisini eleştiren Kılıçdaroğlu'na destek kayyum Gürsel Tekin’den geldi