Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğusu, gece saatlerinden itibaren de Antalya'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

YAĞIŞLARIN ETKİSİNİN AZALMASI BEKLENİYOR

Yağışların, Muğla'nın doğusunda gece, yarın sabah saatlerinde ise Antalya'da etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

OLASI RİSKLERE KARŞI UYARI

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Şiddetli yağışlarda can ve mal güvenliğini korumak için şu önlemler alınmalıdır:

Dışarıdaysanız

* Sel riski olan bölgelerden uzak durun. Dere yatakları, köprü altları ve alçak bölgeler tehlikelidir. * Su birikintilerinden geçmeyin. Derinliği görünenden fazla olabilir, araçlar bile sürüklenebilir. * Yıldırıma karşı açık alanlarda durmayın. Ağaç altına sığınmak da risklidir. * Aracındaysanız hızınızı azaltın ve mümkünse güvenli bir alanda bekleyin.

Evdeyseniz