Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, Türkiye’nin iç ve batı bölgeleri bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava yapısına sahip olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

ÇANAKKALE VE BALIKESİR KIYILARILARINA DİKKAT

En riskli bölge ise Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyıları. Bu bölgelerde yağışların sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MGM, vatandaşların ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve lokal dolu riskine karşı dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklentisi sürerken, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar, çoğunlukla güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara:

Bölge genelinde çok bulutlu bir hava hâkim. Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul’da akşam saatlerinde sağanak geçişi görülecek.

Ege:

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

Akdeniz:

Batı kesimlerde bulutluluk artıyor. Antalya ve Isparta çevrelerinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış görülecek.

İç Anadolu:

Bölgenin kuzeybatısında yağış beklenirken genel hava parçalı bulutlu. Gece ve sabah pus ile sis etkisini sürdürüyor.

Batı Karadeniz:

Zamanla çok bulutlanan bölgede akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlar etkili olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz:

Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu:

Az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Sabah ve gece pus ile yer yer sis tahmin ediliyor.