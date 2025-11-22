Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Kasım Cumartesi günü için hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken, bazı bölgelerde yağış geçişleri bekleniyor.
MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar ise Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ülkenin diğer yerlerinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu