Son Dakika | Başakşehir'deki oto sanayi yangınında bir kişi yaşamını yitirdi

Son dakika... Başakşehir'de oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangından kaçmak isterken camdan atlayan bir kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Başakşehir'de bir oto sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki iki katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Dün akşam meydana gelen ve henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede binanın tamamına yayıldı.

YANGIN İKİ KİŞİYİ MAHSUR BIRAKTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında iş yerinde mahsur kalan iki kişiden biri, camdan atlayarak dışarı çıkmaya çalışırken hafif şekilde yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçeride mahsur kalan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.T. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

CANSIZ BEDEN ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ölen kişinin cesedini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakletti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

