Sultanbeyli'de kaporta dükkanında yangın: Araçlar kül oldu

Sultanbeyli'de kaporta dükkanında yangın: Araçlar kül oldu
Yayınlanma:
Sultanbeyli'de bir boya kaporta dükkanında çıkan yangında, içeride bulunan 4 araç tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.

Sultanbeyli'de bir boya kaporta dükkanında yangın çıktı. Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde akşam saatlerinde başlayan alevler, hızla yayıldı.

4 ARAÇ METAL YIĞININA DÖNDÜ

Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın, dükkanda bulunan araçlara sıçradı. Alevlerin sardığı 4 araç kullanılamaz hale gelerek tamamen yandı ve metal yığınına dönüştü.

İki katlı evinde yangın! Alevlere müdahale etmek isterken yaralandıİki katlı evinde yangın! Alevlere müdahale etmek isterken yaralandı

İnşaat şantiyesinde işçilerin yatakhanesinde yangınİnşaat şantiyesinde işçilerin yatakhanesinde yangın

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına almayı başardı ve söndürdü. Yangına polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, iş yeri ve araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni, yetkililer tarafından başlatılan inceleme ile araştırılıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

