İki katlı evinde yangın! Alevlere müdahale etmek isterken yaralandı

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde M.G.'nin oturduğu 2 katlı müstakil evde çıktı.

EVDEN YÜKSELEN ALEVLERE MÜDAHALE ETMEK İSTERKEN YARALANDI

Evden yükselen alevleri fark eden M.G., durumu itfaiyeye bildirip, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi. Alevlere müdahale eden M.G., bu sırada yaralandı.

M.G., bölgeye sevk edilen sağlık ekibin tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan M.G.'nin tedavisi sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.