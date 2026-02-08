Balıkesir’de 150 yolcuyu taşıyan tren raydan çıktı: Aynı yerde bir faciadan daha dönüldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi yakınlarında demiryolu hattı üzerine düşen büyük bir kaya parçası nedeniyle yaşanan kazada 150 yolcuyu taşıyan ve Bandırma-İzmir güzergâhında seyreden trenin lokomotifi raydan çıktı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

KAYA PARÇASI TRENİ RAYDAN ÇIKARDI

Bandırma'dan İzmir'e giden 6 Eylül Ekspresi isimli yolcu treni, hat üzerindeki bu kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle trenin lokomotifi raydan çıktı.

YOLCULAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Trenin 150 yolcusu, olay yerine gelen otobüslerle güvenli bir şekilde nakledildi.

LOKOMOTİFİN ÇEKİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Raydan çıkan lokomotifin en yakın istasyona çekilmesi için teknik çalışmalar başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYNI YERDE İKİNCİ OLAY



28 Ocak'ı 29 Ocak'a bağlayan gece, yine Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde toprak kayması sonucu yolcu treni raydan çıktı, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kocabıyıklar Kölederesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. yine Bandırma- İzmir seferini yapan, E 68012 sefer sayılı yolcu treni, Bandırma istikametinden İzmir yönüne seyir halindeyken, bölgede toprak kayması meydana geldi.

Kaza sonucu yine bir faciadan dönüldü, 1 kişi hafif yaralandı.