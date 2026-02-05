Almanya’da trende Yunan yolcu dehşeti: İki çocuk babası Serkan C. kurtarılamadı

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde, bilet kontrolü sırasında bir yolcunun saldırısına uğrayan 36 yaşındaki iki çocuk babası tren görevlisi Serkan C., kafasına aldığı darbeler nedeniyle oluşan beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, demiryolu çalışanlarının güvenliği konusunu ülkede yeniden tartışmaya açtı.

BİLETSİZ BİNMEK İSTEDİ GÖREVLİYİ ÖLDÜRDÜ

Olay, 2 Şubat Pazartesi akşamı Kaiserslautern'e bağlı Landstuhl yakınlarında bir bölgesel ekspres treninde meydana geldi. Polis açıklamasına göre, 26 yaşındaki bir yolcu bilet kontrolünde geçerli bilet gösteremedi. İndirilmek istenen yolcu ile görevli arasındaki tartışma hızla şiddete evrildi. Şüphelinin, görevlinin başına defalarca yumrukla vurduğu, kesici bir alet kullanılmadığı belirtildi.

Duvarı delip milyonlarca euro çaldılar: Almanya'da film gibi banka soygunu

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ağır yaralanan ve yolcular tarafından ilk yardım uygulanan Serkan C., hastaneye kaldırıldı ancak 4 Şubat Çarşamba günü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık, ön otopsi sonucunda ölüm nedeninin beyin kanaması olduğunu açıkladı. Şüphelinin Yunanistan vatandaşı olduğu, sabit bir ikameti bulunmadığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. 36 yaşındaki görevlinin yaklaşık 15 yıldır demiryollarında çalıştığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

On binlerce sınır dışı daha yolda! Almanya binlerce Türk vatandaşını geri gönderdi

YETKİLİLER VE SENDİKALARDAN TEPKİ

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) Yönetim Kurulu Başkanı Evelyn Palla, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şiddeti şiddetle kınadıklarını belirtti. Demiryolu ve Ulaştırma Sendikası (EVG) ise 4 Şubat'ta ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu çağrısı yaptı ve Nürnberg başta olmak üzere çeşitli tren istasyonlarında anma törenleri düzenlendi. Soruşturma kapsamında olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği duyuruldu.